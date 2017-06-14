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14 июня, источник: ГТРК "Южный Урал"

Экс-сенатора одели в тюремную робу

В Озерске бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко сегодня одели в тюремную робу — таким своеобразным способом жители выразили свое отношение к громкому уголовному делу о крупной взятке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как известно, экс-сенатор, среди прочего, обвиняется в том, что «продал» высокую должность бывшему сити-менеджеру Озерска Евгению Тарасову.

В Озерске возобновились слушания по делу Константина Цыбко. Бывшего сенатора обвиняют в получении взяток на общую сумму 27,5 миллионов рублей. Очередному заседанию предшествовал пикет, на который вышли жители города. В этой «инсталляции в полосочку» не хватает разве что неба в клеточку. Таким способом участники пикета выразили свое отношение не только к резонансному судебному процессу, но и к коррупции в целом.

«Сейчас всех постепенно наказывают, и пришел черед, наверное, для Константина. Суд докажет, что он виновен, я даже в этом не сомневаюсь», — делится Андрей Васильев, организатор пикета.

Сам обвиняемый пикетчиков встретил дежурной улыбкой. Судебный процесс в отношении бывшего сенатора длится уже полтора года и сейчас выходит на финишную прямую. Все это время Константин Цыбко называет себя невиновным и грозит громкими разоблачениями.

«Они себя посчитали, возможно, над законом. Мы их приземлим. Мы их поставим на один уровень с теми, кто соблюдает закон. И они понесут ответственность», — говорит Константин Цыбко, обвиняемый.

Сам экс-сенатор рискует нести ответственность в виде 14-ти лет лишения свободы и штрафа в полмиллиарда рублей. Его выступление в суде заняло более пятисот страниц печатного текста. Приговор уже скоро.

Прения завершены, следующий этап судебного процесса — реплики сторон. Очередное заседание назначено на 21 июня.

Ксения Комиссарова, Николай Махиня.

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