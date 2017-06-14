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20:29 (мск), источник: УНИАН

В Киеве ликвидировали схему мошенничества с использованием криптовалюты

По результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

По словам первого заместителя главы ГФС Украины Сергея Билана, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Билан сообщил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов (виртуальная валюта Bitcoin — УНИАН) по территории РФ, перевозке наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По информации ГФС, по результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано, — отметил Билан. — Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем».

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины сообщал, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Вместе с тем регулятор уверяет, что отслеживает развитие и использование новых платежных услуг, принимая во внимание принцип соразмерности, и считает, что новые участники должны иметь шанс выхода на рынок, но на первом месте должно быть обеспечение безопасности платежей.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия Bitcoin-валюты полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.

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