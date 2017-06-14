В Киеве ликвидировали схему мошенничества с использованием криптовалюты

Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

По словам первого заместителя главы ГФС Украины Сергея Билана, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Билан сообщил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов (виртуальная валюта Bitcoin — УНИАН) по территории РФ, перевозке наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По информации ГФС, по результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано, — отметил Билан. — Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем».

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины сообщал, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Вместе с тем регулятор уверяет, что отслеживает развитие и использование новых платежных услуг, принимая во внимание принцип соразмерности, и считает, что новые участники должны иметь шанс выхода на рынок, но на первом месте должно быть обеспечение безопасности платежей.