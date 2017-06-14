Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло до четырех

До этого сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

В 09:00 по местному времени (19:00 мск) злоумышленник открыл стрельбу у одного из зданий почтовой компании UPS.

В Сан-Франциско при стрельбе ранены несколько человек

Подоспевшие полицейские ответным огнем ранили стрелка, который позднее был доставлен в больницу. Район происшествия оцеплен, на месте работают следователи и криминалисты.

Утром 14 июня в американском в городе Александрия (штат Вирджиния) некий Джеймс Ходгкинсон обстрелял на бейсбольной площадке группу членов Конгресса от правящей Республиканской партии, которые проводили там тренировку.

Нападавший выпустил по ним около 100 пуль. Ранения получили пять человек, включая полицейского. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов преступник был ранен. Его доставили в больницу, где он скончался.