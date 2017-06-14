Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
В случае войны с РФ «гордость Америки» погибнет очень быстро – NI
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
22:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы в Сан-Франциско выросло до четырех. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал.

Источник: AP 2017

До этого сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

В 09:00 по местному времени (19:00 мск) злоумышленник открыл стрельбу у одного из зданий почтовой компании UPS.

По информации СМИ, преступник является работником фирмы.
Читайте также
В Сан-Франциско при стрельбе ранены несколько человек

Подоспевшие полицейские ответным огнем ранили стрелка, который позднее был доставлен в больницу. Район происшествия оцеплен, на месте работают следователи и криминалисты.

Утром 14 июня в американском в городе Александрия (штат Вирджиния) некий Джеймс Ходгкинсон обстрелял на бейсбольной площадке группу членов Конгресса от правящей Республиканской партии, которые проводили там тренировку.

Нападавший выпустил по ним около 100 пуль. Ранения получили пять человек, включая полицейского. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов преступник был ранен. Его доставили в больницу, где он скончался.

Комментарии
1
Ъ Ъ
АБ, напиши -ка , что США - есть самая демократичная страна в Галактике и каждый гражданин сша волен сам решать: стрелять ли ему по людям , или по тарелочкам....
Да, АБ ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Госдуме назвали единственного кандидата в президенты
Сенат США одобрил расширение санкций против России
США создают вторую военную базу в Сирии
Белоруссия исключит российский рубль из числа резервных валют
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь