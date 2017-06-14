Чиновники Ирпенского горсовета присвоили 21 млн грн госсредств

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Служебные лица исполнительного комитета Ирпенского городского совета совместно с другими лицами через фиктивные предприятия присвоили государственные средства на сумму более 21 млн гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как стало известно, было сообщено о подозрении лицу 1984 года рождения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 205 (незаконное приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и который дает право и освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Также сообщено о подозрении лицу 1965 года рождения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (незаконное приобретение (создание) субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности) и ч.ч. 3,4 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, совершенное по предварительному сговору группой лиц, использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 8,5 млн грн.