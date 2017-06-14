Шумченко сообщил о задержании основателя такси 7788 Виктора Пузикова

Таксисты в свою очередь на специализированном форуме сообщают, что вместе с Пузиковым были задержаны его заместители, одним из которых является его супруга Елена. На этом же форуме сообщили, что один из заместителей вскоре был отпущен.

«Мне сообщили ИП, задержан хозяин службы такси 7788», — написал Шумченко на своей странице в Facebook.

По словам одного из участников форума, Пузиков находится в СИЗО на Володарского. Одна из версий задержания 33-летнего бизнесмена и его команды — подозрение в неуплате налогов.

В службе такси «Алмаз» работают более 1200 машин, а сам ее основатель два года назад попал в ТОП-25 рейтинга самых успешных молодых бизнесменов страны по версии портала «Про бизнес».