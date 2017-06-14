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22:07 (мск), источник: Sputnik.by

Шумченко сообщил о задержании основателя такси 7788 Виктора Пузикова

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Владелец столичной службы такси 7788 Виктор Пузиков задержан правоохранительными органами, об этом в среду сообщил руководитель предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.

«Мне сообщили ИП, задержан хозяин службы такси 7788», — написал Шумченко на своей странице в Facebook.

Таксисты в свою очередь на специализированном форуме сообщают, что вместе с Пузиковым были задержаны его заместители, одним из которых является его супруга Елена. На этом же форуме сообщили, что один из заместителей вскоре был отпущен.

По словам одного из участников форума, Пузиков находится в СИЗО на Володарского. Одна из версий задержания 33-летнего бизнесмена и его команды — подозрение в неуплате налогов.

В службе такси «Алмаз» работают более 1200 машин, а сам ее основатель два года назад попал в ТОП-25 рейтинга самых успешных молодых бизнесменов страны по версии портала «Про бизнес».

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Шумченко сообщил о задержании основателя такси 7788 Виктора Пузикова
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