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22:30 (мск), источник: Tengrinews

Почти 500 карагандинцев эвакуировали после пожара в магазине «1000 мелочей»

Стали известны подробности пожара в магазине «1000 мелочей» в Караганде, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, возгорание произошло 14 июня около 23.00 в здании № 15 по улице Нуркен Аблирова. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пожар был локализован в 23:55 и ликвидирован 23:59.

По данным ведомства, в ходе тушения огня было задействовано 20 единиц теxники и 80 человек личного состава ДЧС Карагандинской области.

Стоит отметить, что магазин расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. В результате пожара спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов данного дома. По предварительным данным, общее число эвакуированных составило 462 человека.

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Почти 500 карагандинцев эвакуировали после пожара в магазине &quot;1000 мелочей&quot;
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