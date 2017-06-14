Почти 500 карагандинцев эвакуировали после пожара в магазине «1000 мелочей»
Стали известны подробности пожара в магазине «1000 мелочей» в Караганде, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Стали известны подробности пожара в магазине «1000 мелочей» в Караганде, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, возгорание произошло 14 июня около 23.00 в здании № 15 по улице Нуркен Аблирова. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пожар был локализован в 23:55 и ликвидирован 23:59.
По данным ведомства, в ходе тушения огня было задействовано 20 единиц теxники и 80 человек личного состава ДЧС Карагандинской области.
Стоит отметить, что магазин расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. В результате пожара спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов данного дома. По предварительным данным, общее число эвакуированных составило 462 человека.