Почти 500 карагандинцев эвакуировали после пожара в магазине «1000 мелочей»

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, возгорание произошло 14 июня около 23.00 в здании № 15 по улице Нуркен Аблирова. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пожар был локализован в 23:55 и ликвидирован 23:59.

По данным ведомства, в ходе тушения огня было задействовано 20 единиц теxники и 80 человек личного состава ДЧС Карагандинской области.