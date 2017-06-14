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23:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12

Число жертв крупного пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 12.

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Об этом сообщает Скотленд-Ярд.

Ранее было известно о шести погибших и 74 пострадавших.

Пожар в Grenfell Towell начался в 1:30 по местному времени (3:30 мск) на втором этаже здания, но пламя быстро распространилось по этажам и заблокировало несколько человек в их квартирах. Некоторые из них прыгали вниз, чтобы спастись от огня.

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