Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12

Ранее было известно о шести погибших и 74 пострадавших.

Пожар в Grenfell Towell начался в 1:30 по местному времени (3:30 мск) на втором этаже здания, но пламя быстро распространилось по этажам и заблокировало несколько человек в их квартирах. Некоторые из них прыгали вниз, чтобы спастись от огня.