Крупный пожар произошел на шахте им. Куйбышева в Донецке
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в столярном цеху шахту им. Куйбышева Донецка. Информации о причинах возгорания пока не поступало.
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в столярном цеху шахту им. Куйбышева Донецка. Информации о причинах возгорания пока не поступало.
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В Донецке произошел крупный пожар в столярном цеху шахты им. Куйбышева, сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на очевидцев.
О причинах пожара пока не сообщается. Также на данный момент нет информации о пострадавших.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в 24-этажном жилом доме на западе Лондона, произошедшем в ночь на 14 июня, погибли 12 человек.