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14 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Крупный пожар произошел на шахте им. Куйбышева в Донецке

Очевидцы сообщают о крупном пожаре в столярном цеху шахту им. Куйбышева Донецка. Информации о причинах возгорания пока не поступало.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В Донецке произошел крупный пожар в столярном цеху шахты им. Куйбышева, сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на очевидцев.

О причинах пожара пока не сообщается. Также на данный момент нет информации о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в 24-этажном жилом доме на западе Лондона, произошедшем в ночь на 14 июня, погибли 12 человек.

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