Скандальный нардеп от БПП попал в крупное ДТП в центре Киева
По данным СМИ, в срочном порядке с места ДТП был госпитализирован народный депутат Олег Барна, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.
По данным СМИ, в срочном порядке с места ДТП был госпитализирован народный депутат Олег Барна, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля, которым, по предварительным данным, управлял народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна, сообщает издание «Киев Оперативный».
«На площади Победы, автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого находился Народный Депутат Украины — Олег Степанович Барна, влетел в трамвай. В результате ДТП, трамвай сошел с рельсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии пострадал сам народный депутат. В срочном порядке был госпитализирован, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.
Напомним, Олег Барна «прославился» в 2015 году нападением на тогдашнего