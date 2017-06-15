Упавшая близ Жезказгана часть ракеты не содержит смертельный гептил

Вечером 14 июня пользователи мессенждера WhatsApp начали пересылать друг другу информацию о том, что в селе Талап близ Жезказгана упала ракета. В сообщении говорилось, что в нем находился гептил — компонент высококипящего ракетного топлива. Жителям близлежащего округа советовали закрыть окна и двери в домах, а также не выводить детей на улицу. По словам Иманкулова, часть ракеты действительно упала близ Жезказгана вечером 14 июня.

«Имеется факт загорания в степи, что было спровоцировано падением данной отработанной части ракеты. Однако она не содержит гептила — это точно. Сейчас идут работы по ликвидации степного пожара и недопущению его приближения к населенным пунктам», — отметил он.

Более подробная информация будет сообщена позже.