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00:35 (мск), источник: Tengrinews

Упавшая близ Жезказгана часть ракеты не содержит смертельный гептил

Упавшая близ Жезказгана отработанная часть ракеты не содержит смертельный гептил, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

Источник: Tengrinews

Вечером 14 июня пользователи мессенждера WhatsApp начали пересылать друг другу информацию о том, что в селе Талап близ Жезказгана упала ракета. В сообщении говорилось, что в нем находился гептил — компонент высококипящего ракетного топлива. Жителям близлежащего округа советовали закрыть окна и двери в домах, а также не выводить детей на улицу. По словам Иманкулова, часть ракеты действительно упала близ Жезказгана вечером 14 июня.

«Имеется факт загорания в степи, что было спровоцировано падением данной отработанной части ракеты. Однако она не содержит гептила — это точно. Сейчас идут работы по ликвидации степного пожара и недопущению его приближения к населенным пунктам», — отметил он.

Более подробная информация будет сообщена позже.

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