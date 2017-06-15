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00:53 (мск), источник: РИА Новости

В Могадишо более 20 человек находятся в заложниках после нападения боевиков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более 20 человек находятся в заложниках после атаки боевиков на гостиницу в столице Сомали Могадишо, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы, не менее девяти человек погибли. В этом же помещении находится гостиница, где проходит единственная дискотека в городе. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и держат посетителей в заложниках.

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«Боевики по-прежнему в Pizza House (ресторан), и они держат в заложниках более 20 человек. Мы не знаем, сколько из них погибли или живы», — заявил агентству офицер полиции Могадишо Ибрагим Хуссейн.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, полиция ликвидировала двух боевиков, десять заложников освобождены. Операция по освобождению продолжается.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб». В Сомали «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

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