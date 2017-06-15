Вулкан Шивелуч засыпал пеплом камчатский поселок

«Это событие на Шивелуче произошло в четверг рано утром по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном и северо-восточном направлениях от вулкана. В поселке Ключи, который находится на расстоянии 51 километра от исполина, зафиксировано выпадение пепла», — говорится в сообщении.

«Население поселка Ключи оповещено посредством стационарных репродукторов громкоговорящей связи. Жителям поселка даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада. На случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов. При необходимости они будут выданы жителям поселка», — подчеркивают в МЧС.

Спасатели не исключают, что пепловое облако может достичь и других населенных пунктов Усть-Камчатского и Мильковского районов. Жителям этих территорий рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу, закрыть двери и окна — при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции.

«Если пепел все же проникает в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или марлевые повязки, либо дышать через полотенце», — предупреждают в МЧС.