Вулкан Шивелуч засыпал пеплом камчатский поселок

«Это событие на Шивелуче произошло в четверг рано утром по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном и северо-восточном направлениях от вулкана. В поселке Ключи, который находится на расстоянии 51 километра от исполина, зафиксировано выпадение пепла», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, слой выпавшего в поселке пепла достигает трех миллиметров.
«Население поселка Ключи оповещено посредством стационарных репродукторов громкоговорящей связи. Жителям поселка даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада. На случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов. При необходимости они будут выданы жителям поселка», — подчеркивают в МЧС.
Спасатели не исключают, что пепловое облако может достичь и других населенных пунктов Усть-Камчатского и Мильковского районов. Жителям этих территорий рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу, закрыть двери и окна — при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции.
«Если пепел все же проникает в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или марлевые повязки, либо дышать через полотенце», — предупреждают в МЧС.
Для Шивелуча установлено наивысший — красный код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из вулкана могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.
Все туристические компании также оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Шивелуч. Им настойчиво рекомендовано не водить туристические группы на маршруты, пролегающие поблизости от него.
Высота Шивелуча — 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части — 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст — 60−70 тыс. лет. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он также расположен в Усть-Каматском районе — в 45 км от поселка Ключи. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.