Почти 20 тонн ядовитых орехов не пустили в Приморье

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Крупную партию арахиса, содержащего опасный для здоровья канцероген, задержали на границе в Приморье. Норма содержания кадмия в орехах была превышена в два раза. Сейчас решается вопрос о возврате либо уничтожении опасного товара, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Масса поступившей в Приморский край партии составила 19 тонн. Норма содержания кадмия в арахисе оказалась превышена в два раза. Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.

Пары кадмия, все его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.