Ребёнка с пересаженным сердцем не выпустили на лечение за границу

Тогда средства на поездку и дорогостоящее лечение мальчику помогали собрать неравнодушные красноярцы. Однако вылететь к врачам повторно семье не удалось из-за долгов. Мама трёхлетнего Вити в ближайшее время планирует документально подтвердить приставам жизненную необходимость вылета за границу.



«Справки ранее предоставляла, говорили: “Всё нормально, можно вылетать”. Ему после пересадки сердца необходимо каждый год сдавать анализ на отторжение. А поскольку он маленький, биопсия ему противопоказана, ему нужно сдавать кровь. Пересадка была там, и образцы донора крови хранятся только там», — пояснила мама ребёнка с пересаженным сердцем Светлана Ананьева.





