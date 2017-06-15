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07:35 (мск), источник: VN.ru

Грузовик не вписался в поворот и протаранил семь машин

Массовое ДТП произошло в Новосибирске с участием грузовой ГАЗели и семи припаркованных легковушек, сообщает «АСТ-54».

Авария приключилась в ночь на 15 июня напротив дома № 101 на улице Сухарной в Заельцовском районе. Водитель ГАЗели протаранил несколько стоявших на обочине машин. По словам очевидцев, он не вписался в поворот.

В результате ДТП пострадали Nissan Almera, Opel, Mazda, Nissan, Lexus GS 400, Honda CR-V и Renault Logan. Как пояснил сам водитель ГАЗели, у его грузовика оторвало жесткую сцепку, в результате чего он потерял управление. Отмечается, что мужчина был трезв.

Пользователи соцсетей пожалели водителя, отметив, что теперь для оплаты ущерба ему придется распрощаться с почкой. Другие раскритиковали водителей, которые паркуют машины «где попало». «Место прям паршивое, если не знаешь дорогу, такие последствия и происходят, а зимой там вообще страшно машины оставлять», — написал Павел Галицкий.

В перегруженном автотранспортом Новосибирске массовые ДТП — не такое уж редкое явление, хотя происходят они по разным причинам. Ранее причиной «паровозика» из 12 машин стал дым и туман, в другом случае «чертову дюжину» автомобилей собрал вместе гололед, причем случилось это, против ожидания, не зимой, а в мае.

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