Грузовик не вписался в поворот и протаранил семь машин

Авария приключилась в ночь на 15 июня напротив дома № 101 на улице Сухарной в Заельцовском районе. Водитель ГАЗели протаранил несколько стоявших на обочине машин. По словам очевидцев, он не вписался в поворот.

В результате ДТП пострадали Nissan Almera, Opel, Mazda, Nissan, Lexus GS 400, Honda CR-V и Renault Logan. Как пояснил сам водитель ГАЗели, у его грузовика оторвало жесткую сцепку, в результате чего он потерял управление. Отмечается, что мужчина был трезв.