Пропавшую пару из посёлка Юго-Камский сегодня будут искать в реке
Волонтёры объявили, что для поисков необходимы лодки и магниты.
Волонтёры объявили, что для поисков необходимы лодки и магниты.
Пару из посёлка
Если поиски не дадут результата, то работа продолжится в выходные. О времени и месте будет объявлено дополнительно.
Напомним, 45-летний Алексей Евсин и 51-летняя Любовь Бурдина пропали 1 июня. Вместе с собакой, пара отправилась на прогулку на ВАЗ -2114. Домой они до сих пор не вернулись. Поисковая операция, которая прошла 11 июня, результатов не дала. 50 волонтёров обследовали лог, лес, территорию вдоль Камы, но людей так и не нашли.