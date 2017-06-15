Пропавшую пару из посёлка Юго-Камский сегодня будут искать в реке

Пару из посёлка Юго-Камский будут искать в реке. Как рассказали в отряде «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК», сбор назначен на 11.00 у паромной переправы. Волонтёрам необходимы лодки, магниты и «кошки»: всё это нужно, чтобы обследовать дно реки.

Если поиски не дадут результата, то работа продолжится в выходные. О времени и месте будет объявлено дополнительно.

Напомним, 45-летний Алексей Евсин и 51-летняя Любовь Бурдина пропали 1 июня. Вместе с собакой, пара отправилась на прогулку на ВАЗ -2114. Домой они до сих пор не вернулись. Поисковая операция, которая прошла 11 июня, результатов не дала. 50 волонтёров обследовали лог, лес, территорию вдоль Камы, но людей так и не нашли.