В Омской области подросток сорвался с радиовышки
Мальчик сломал руку и ушиб голову.
Мальчик сломал руку и ушиб голову.
16-летний подросток сорвался с радиотрансляционной вышки в Омской области вечером 13 июня, сообщает «Вечерний Омск».
Житель села Желанное был там вместе с друзьями. В
Девятиклассника доставили в Одесскую центральную районную больницу, врачи которой установили у него перелом левой руки, ушибы и ссадины головы и тела.
Правоохранительные органы назначили проверку по факту несчастного случая с мальчиком.