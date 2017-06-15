В Омской области подросток сорвался с радиовышки

16-летний подросток сорвался с радиотрансляционной вышки в Омской области вечером 13 июня, сообщает «Вечерний Омск».

Житель села Желанное был там вместе с друзьями. В какой-то момент он не удержался и упал на землю с трёхметровой высоты.

Девятиклассника доставили в Одесскую центральную районную больницу, врачи которой установили у него перелом левой руки, ушибы и ссадины головы и тела.

Правоохранительные органы назначили проверку по факту несчастного случая с мальчиком.