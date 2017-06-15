Из-за пожара после падения частей ракеты скончался мужчина в Казахстане

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова, в 18 час 04 мин 14 июня поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 км в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06» в запланированных зонах падения загорелась сухая трава.

На месте пожара работают силы и средства Базы № 1 АО ВПК «НПО «Машиностроение» РФ в количестве 5 ед. техники, дополнительно привлекут еще 3 единицы техники, помощь не требуется. Также в 19 час. 25 мин.

14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Талап о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган. По данному сообщению в 19 час. 27 мин. принято решение направить силы и средства дежурной смены Службы пожаротушения, расстояние до места пожара ориентировочно 40 км. По прибытию к месту вызова установлено, что в 16 км от села Талап в южном направлении трассы Жезказган-Кызылорда происходит горение степи, по фронту длиной 15 км, вдоль трассы сильное задымление, площадь неизвестна, ветер юго-западный 15−20м/сек.

Далее проводилось планомерное усиление и средств для ликвидации пожара. В результате пожара от полученных ожогов скончался 53-летний мужчина, гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу, они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей.

В ликвидации пожара также были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе пожарные и специальная техника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, АО «Өрт сөндіруші» КЧС МВД РК, местные исполнительные органы, силы и средства Базы № 1 АО ВПК «НПО «Машиностроение» РФ. В 01 час. 20 мин. пожар локализован. В 03 час. 31 мин. пожар был ликвидирован. В Комитете по ЧС МВД РК прокомментировали рассылку в whatsapp об упавшей в Казахстане части ракеты-носителя и содержании в ней гептила.