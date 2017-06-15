Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Религиозность продлевает жизнь
«Молодцы»: Путин о тех, кто способствовал конфликту РФ и Украины
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Киев придумал 3 способа подрыва Крымского моста – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
07:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Участникам массовой драки у «Дирижабля» вынесут приговор

Прокуратура запросила для Реваза Тамоева и Раджи Джавояна до 16 лет строгого режима на двоих.

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга сегодня, 15 июня, вынесут приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль», в результате которой серьезно пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян. Обвинение настаивает на строгом режиме, передает корреспондент «АиФ-Урал».

В результате массовой потасовки сотрудниками правоохранительных органов были задержаны лишь участника побоища — Реваз Тамоев и Раджи Джавоян. Официально, в драке участвовало не менее 80 человек. Джавояна и Тамоева обвиняют по п."а ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»).

«Прокуратура просила суд назначить Ревазу Тамоеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Раджи Джавояну — в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, что массовая драка у торгового центра «Дирижабль» произошла вечером 12 января 2016 года. Толпа людей напала на нескольких прохожих. Жертвам удалось вырваться, однако они вновь настигли и продолжили избивать. В результате этой потасовки серьезно пострадал екатеринбургский похоронный бизнесмен Гурам Давришян, который после нескольких операций остался инвалидом.

В ходе расследования уголовного дела правоохранителями были установлены личности только двух подозреваемых Тамоева и Джавояна.

«В ходе следствия Реваз Тамоев скрылся, после чего был разыскан в Туапсе, и в апреле 2016 года этапирован в Екатеринбург. Личности остальных фигурантов установлены не были, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство», — заявила Марина Канатова.

Официально известно, что нападавшие использовали ссору как малозначительный повод для совершения преступления. Но истинные причины массовой драки, о чем ранее сообщал «АиФ-Урал», до сих пор остаются загадочными, что вынуждает строить версии. По одной из них, потасовка стала причиной передела похоронного бизнеса в Екатеринбурге — в числе пострадавших представители ритуальной фирмы «Мемори».

Другая версия — стычка между представителями «синих». Бойцы, близкие к раскоронованному вору в законе Трофе — уральцу Андрею Трофимову, в большинстве напали на представителей московских криминальных авторитетов, в том числе босса всех боссов Захария Калашова. Последний, более известный как преемник убитого четыре года назад Деда Хасана Шакро Молодой, на тот момент был еще на свободе.

Поводом для стычки стала информация о том, что представители криминалитета из враждебного клана «оскорбили» схимонаха отца Сергия (Романова).

Известно, что под призыв «защитить батюшку» откликнулись бригадиры бойцовских группировок. Среди них был небезызвестный тренер Никита Мальцев, чьи воспитанники устроили бойню в Цыганском поселке, а также один из спортсменов-бойцов, фигурировавший в перестрелке у клуба «Подвал» минувшей осенью. Оба персонажа были, по слухам, тесно связаны с владельцем нескольких екатеринбургских ЧОПов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В ХМАО будут судить участкового, который ранил водителя
Сенат США одобрил расширение санкций против России
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Памфилова исключила возможность участия Навального в выборах
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь