Участникам массовой драки у «Дирижабля» вынесут приговор
Прокуратура запросила для Реваза Тамоева и Раджи Джавояна до 16 лет строгого режима на двоих.
Прокуратура запросила для Реваза Тамоева и Раджи Джавояна до 16 лет строгого режима на двоих.
В Чкаловском райсуде Екатеринбурга сегодня, 15 июня, вынесут приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль», в результате которой серьезно пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян. Обвинение настаивает на строгом режиме, передает корреспондент «АиФ-Урал».
В результате массовой потасовки сотрудниками правоохранительных органов были задержаны лишь участника побоища — Реваз Тамоев и Раджи Джавоян. Официально, в драке участвовало не менее 80 человек. Джавояна и Тамоева обвиняют по п."а ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»).
«Прокуратура просила суд назначить Ревазу Тамоеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Раджи Джавояну — в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
Напомним, что массовая драка у торгового центра «Дирижабль» произошла вечером 12 января 2016 года. Толпа людей напала на нескольких прохожих. Жертвам удалось вырваться, однако они вновь настигли и продолжили избивать. В результате этой потасовки серьезно пострадал екатеринбургский похоронный бизнесмен Гурам Давришян, который после нескольких операций остался инвалидом.
В ходе расследования уголовного дела правоохранителями были установлены личности только двух подозреваемых Тамоева и Джавояна.
«В ходе следствия Реваз Тамоев скрылся, после чего был разыскан в Туапсе, и в апреле 2016 года этапирован в Екатеринбург. Личности остальных фигурантов установлены не были, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство», — заявила Марина Канатова.
Официально известно, что нападавшие использовали ссору как малозначительный повод для совершения преступления. Но истинные причины массовой драки, о чем ранее сообщал «АиФ-Урал», до сих пор остаются загадочными, что вынуждает строить версии. По одной из них, потасовка стала причиной передела похоронного бизнеса в Екатеринбурге — в числе пострадавших представители ритуальной фирмы «Мемори».
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