Участникам массовой драки у «Дирижабля» вынесут приговор

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга сегодня, 15 июня, вынесут приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль», в результате которой серьезно пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян. Обвинение настаивает на строгом режиме, передает корреспондент «АиФ-Урал».

В результате массовой потасовки сотрудниками правоохранительных органов были задержаны лишь участника побоища — Реваз Тамоев и Раджи Джавоян. Официально, в драке участвовало не менее 80 человек. Джавояна и Тамоева обвиняют по п."а ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»).

«Прокуратура просила суд назначить Ревазу Тамоеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Раджи Джавояну — в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, что массовая драка у торгового центра «Дирижабль» произошла вечером 12 января 2016 года. Толпа людей напала на нескольких прохожих. Жертвам удалось вырваться, однако они вновь настигли и продолжили избивать. В результате этой потасовки серьезно пострадал екатеринбургский похоронный бизнесмен Гурам Давришян, который после нескольких операций остался инвалидом.

В ходе расследования уголовного дела правоохранителями были установлены личности только двух подозреваемых Тамоева и Джавояна.

«В ходе следствия Реваз Тамоев скрылся, после чего был разыскан в Туапсе, и в апреле 2016 года этапирован в Екатеринбург. Личности остальных фигурантов установлены не были, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство», — заявила Марина Канатова.

Официально известно, что нападавшие использовали ссору как малозначительный повод для совершения преступления. Но истинные причины массовой драки, о чем ранее сообщал «АиФ-Урал», до сих пор остаются загадочными, что вынуждает строить версии. По одной из них, потасовка стала причиной передела похоронного бизнеса в Екатеринбурге — в числе пострадавших представители ритуальной фирмы «Мемори».

Другая версия — стычка между представителями «синих». Бойцы, близкие к раскоронованному вору в законе Трофе — уральцу Андрею Трофимову, в большинстве напали на представителей московских криминальных авторитетов, в том числе босса всех боссов Захария Калашова. Последний, более известный как преемник убитого четыре года назад Деда Хасана Шакро Молодой, на тот момент был еще на свободе.