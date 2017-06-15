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07:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сибае в ДТП насмерть разбился мотоциклист

Трагедия произошла в среду вечером.

Очередная серьезная авария с участием мотоциклиста произошла вчера, 14 июня, в Башкирии. Как сообщают очевидцы ДТП, на одной из улиц Сибая легковой автомобиль протаранил водителя мотоцикла при развороте.

В результате молодой мотоциклист погиб на месте аварии.

Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», у мотоциклиста не было ни номера, ни шлема. От сильного удара мужчину отбросило на несколько метров. Легкий мотоцикл разбился вдребезги. Причины и подробности аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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