В Сибае в ДТП насмерть разбился мотоциклист

Очередная серьезная авария с участием мотоциклиста произошла вчера, 14 июня, в Башкирии. Как сообщают очевидцы ДТП, на одной из улиц Сибая легковой автомобиль протаранил водителя мотоцикла при развороте.

В результате молодой мотоциклист погиб на месте аварии.

Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», у мотоциклиста не было ни номера, ни шлема. От сильного удара мужчину отбросило на несколько метров. Легкий мотоцикл разбился вдребезги. Причины и подробности аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.