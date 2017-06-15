Из-за падения частей ракеты с «Байконура» произошел пожар с погибшим

«В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя “Союз-2.1а” с космодрома “Байконур” транспортного грузового корабля “Прогресс МС-06” в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы», — сказал Иманкулов в четверг.

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По его данным, в 19:25 поступило также сообщение о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», — проинформировал представитель ведомства.

По информации Иманкулова, всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.

«В 01:20 пожар был локализован. В 03:31 пожар был ликвидирован», — добавил он.

Представитель Комитета ЧС также добавил, что «информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной».