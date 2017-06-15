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08:05 (мск), источник: Интерфакс

Из-за падения частей ракеты с «Байконура» произошел пожар с погибшим

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Один человек погиб и один пострадал от пожара в казахстанской степи в Карагандинской области, возникшего при падении частей стартовавшей с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Источник: РИА "Новости"

«В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя “Союз-2.1а” с космодрома “Байконур” транспортного грузового корабля “Прогресс МС-06” в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы», — сказал Иманкулов в четверг.

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По его данным, в 19:25 поступило также сообщение о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», — проинформировал представитель ведомства.

По информации Иманкулова, всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.

«В 01:20 пожар был локализован. В 03:31 пожар был ликвидирован», — добавил он.

Представитель Комитета ЧС также добавил, что «информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной».

Комментарии
3
А Б
Как видно из сообщения, РФ до сих пор продолжает использование в своих ракетах исключительно ядовитый гептил. Не будет ничего удивительного в том, что Казахстан откажет РФ в использовании потенциально опасного космодрома.
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dehkanin dehkanin
Служба охраны боевых полей плохо сработала и должна ответить за это. т.к. перед проведением пуска местные жители оповещаются о необходимости покидания зоны отчуждения (так она именовалась в советское время).
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Сергей Сергеев
Цветмет собирали?))))
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