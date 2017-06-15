Из-за падения частей ракеты с «Байконура» произошел пожар с погибшим
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Один человек погиб и один пострадал от пожара в казахстанской степи в Карагандинской области, возникшего при падении частей стартовавшей с Байконура
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Один человек погиб и один пострадал от пожара в казахстанской степи в Карагандинской области, возникшего при падении частей стартовавшей с Байконура
«В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 службы пожаротушения и
По его данным, в 19:25 поступило также сообщение о том, что горит степь в районе трассы
«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», — проинформировал представитель ведомства.
По информации Иманкулова, всего в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.
«В 01:20 пожар был локализован. В 03:31 пожар был ликвидирован», — добавил он.
Представитель Комитета ЧС также добавил, что «информация о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты не является достоверной».