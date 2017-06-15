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08:18 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: аэропорт Брюсселя полностью блокирован из-за пожара

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга из-за пожара, сообщила телерадиокомпания RTL.

«Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра. Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.

Комментарии
3
А Б
Такое событие для Брюсселя и Бельгии вообще - явление экстраординарное. В стране, где всегда был полный порядок и высокая дисциплина во всём, причинами такого пожара могут быть действия злоумышленников.
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М М
Хорошо ещё, что не зима.
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Сергей Сергеев
Скорее всего российские хакеры виноваты)))
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