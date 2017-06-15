СМИ: аэропорт Брюсселя полностью блокирован из-за пожара
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга
«Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра. Без сомнения пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт», — говорится в сообщении.
Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала.