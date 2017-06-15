В Новосибирской области «Субару» загорелся после неудачного обгона, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла утром 15 июня на трассе между с. Красноглинное и Ордынским шоссе.

«Водитель Субару пояснил, что он начал обгонять попутный автомобиль, водитель которого в процессе маневра Субару начал ускоряться, препятствуя обгону. Водитель Субару, видя впереди встречную Тойоту, начал возвращаться обратно в свой ряд. Попутный автомобиль начал тормозить, Субару также пришлось тормозить. В процессе торможения Субару занесло и развернуло и в этот момент в нее врезалась Тойота. От удара Тойоту отбросило в отбойник, а Субару на обочину», — рассказали очевидцы.