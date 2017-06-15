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09:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Приговор директору пермской «СтройСферы» изменен

ПЕРМЬ, 15 июня, ФедералПресс. В Перми вступил в силу приговор в отношении директора компании-застройщика долгостроя на ул. Толмачева, 15, сообщает прокуратура Пермского края.

Мужчина был единоличным учредителем и фактическим руководителем ООО «СтройСфера». Он получил от дольщиков 66 млн рублей и векселя на сумму в 72 млн рублей. Деньги эти он должен был направить на возведение 18-этажного жилого дома в Перми по ул. Толмачева, 15.

Деньги и ценные бумаги в итоге были использованы не на строительство дома, плюс ко всему махинации учредителя привели к утрате ликвидного имущества «СтройСферы». Также виновный совершил ряд экономически необоснованных сделок, которые повлекли неспособность фирмы удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам и невозможность достроить дом.

Ущерб от противоправных деяний директора-учредителя составил более 235 млн рублей. 79 граждан остались без жилья, а «СтройСфера» была признана банкротом. Как сообщал «ФедералПресс», уголовное дело против учредителя расследовалось с августа 2013 года. Суд первой инстанции вынес приговор: 4 года колонии и штраф в 100 тыс. рублей. Пермский краевой суд изменил приговор только в части разрешения гражданских исков. В остальном приговор оставлен без изменения.

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