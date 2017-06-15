Приговор директору пермской «СтройСферы» изменен

Мужчина был единоличным учредителем и фактическим руководителем ООО «СтройСфера». Он получил от дольщиков 66 млн рублей и векселя на сумму в 72 млн рублей. Деньги эти он должен был направить на возведение 18-этажного жилого дома в Перми по ул. Толмачева, 15.

Деньги и ценные бумаги в итоге были использованы не на строительство дома, плюс ко всему махинации учредителя привели к утрате ликвидного имущества «СтройСферы». Также виновный совершил ряд экономически необоснованных сделок, которые повлекли неспособность фирмы удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам и невозможность достроить дом.