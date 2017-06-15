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09:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Гагина спалил дом возлюбленной и ее соседей из ревности

В результате пожара сгорели два дома, пострадал третий.

Житель Гагина спалил дом возлюбленной и дома ее соседей из ревности, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, в начале марта 26-летний мужчина расстался со своей сожительницей, которая стала жить с другим. В ночь с 16 на 17 марта бывший муж в состоянии алкогольного опьянения проник в надворную постройку, примыкающую к дому женщины, и поджёг находящееся там сено. В результате пожара полностью сгорел дом его бывшей жены и соседский дом с имуществом. Огнём была повреждена стена ещё одного дома.

К счастью, никто не пострадал, общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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