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08:43 (мск), источник: РИА Новости

Военный малайзийский самолет пропал с радаров

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров, ведется поисковая операция, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление ВС.

Источник: AP 2017

По данным телеканала, самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 мск) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

В данный момент ведутся поисково-спасательные операции.

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