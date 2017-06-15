Военный малайзийский самолет пропал с радаров
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров, ведется поисковая операция, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление ВС.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров, ведется поисковая операция, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на заявление ВС.
По данным телеканала, самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 мск) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.
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