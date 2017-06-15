В Новосибирске ищут мужчину, нашедшего в банке 500 тыс. рублей

«По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Кража, совершенная в крупном размере”, — говорят в ГУ МВД по региону. — В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности мужчины, совершившего кражу. Всех, кому что-либо известно о данном гражданине, просят обратиться в отдел полиции по телефонам: 232−64−79, 232−17−01, 232−16−64».

Добавим, что аналогичная история произошла с новосибирцем Дмитрием Рудаковым в ноябре 2015 года. Тогда он случайно нашел в помещении «Сбербанка» на Красном проспекте кассеты с деньгами. Как оказалось, более 1,5 миллиона рублей случайно оставили инкассаторы. Рудакова обвинили в краже в особо крупном размере и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.