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09:07 (мск), источник: Новости Перми

За убийство приятеля табуреткой и ножом пермяк осужден на 10 лет

Преступление было совершено с 22 на 23 января 2017 в ходе совместного распития спиртных напитков.

37-летнего жителя города Перми признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следствием и судом установлено, что с 22 на 23 января 2017 года, находясь в квартире в Кировском районе, в ходе совместного употребления спиртных напитков он умышленно нанес собутыльнику удар табуреткой по голове и ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте совершения преступления.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, пермяку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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