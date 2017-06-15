За убийство приятеля табуреткой и ножом пермяк осужден на 10 лет

37-летнего жителя города Перми признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



Следствием и судом установлено, что с 22 на 23 января 2017 года, находясь в квартире в Кировском районе, в ходе совместного употребления спиртных напитков он умышленно нанес собутыльнику удар табуреткой по голове и ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте совершения преступления.



Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, пермяку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.