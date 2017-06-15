Автомобиль сбил 12-летнюю девочку в Московском районе Нижнего Новгорода

ДТП произошло в 12:45 на ул. Чаадаева, 5А. По данным УГИБДД, водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть перед близко идущим транспортом в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 12-летняя девочка, была госпитализирована в Детскую областную больницу.