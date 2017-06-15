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10:31 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге суд приговорил каждого из участников массовой драки возле ТЦ «Дирижабль» к шести годам «строгача»

В Екатеринбурге вынесен приговор участникам массовой драки возле ТЦ «Дирижабль» — Ревазу Тамоеву и Раджи Джавояну. Они признанны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил каждого из них к шести годам колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что 12 января прошлого года около 20.00 возле торгового центра «Дирижабль» произошла массовая драка с участием не менее 80 человек, которые нанесли телесные повреждения троим потерпевшим. Была установлена причастность к совершению преступления двух жителей Екатеринбурга — Реваза Тамоева и Раджи Давояна, которые причинили тяжкий вред здоровью потерпевшему Гураму Давришяну. Нападавшие использовали ссору как малозначительный повод для драки.

В ходе следствия Тамоев скрылся, после чего был разыскан в городе Туапсе, и в апреле прошлого года этапирован в Екатеринбург. Личности остальных фигурантов установлены не были, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ходе судебных прений государственный обвинитель поддержал юридическую квалификацию действий подсудимых. При этом прокурор просил для обвиняемых более суровые сроки — семь лет и шесть месяцев, а также восемь лет колонии строгого режима.

Как уточнили в надзорном ведомстве, приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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