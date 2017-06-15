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10:32 (мск), источник: dostup1.ru

Затолкали в машину: в Каслях сутки ищут 10-летнего мальчика, ушедшего в библиотеку

Полиция проверяет показания очевидцев, наблюдавших возможное похищение.

Родители, полиция и волонтеры вторые сутки ищут пропавшего в Каслях (Челябинская область) 10-летнего мальчика — послушный ребенок отправился в библиотеку на велосипеде и пропал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Школьника зовут Ваня. По словам мамы, в среду, 14 июня, около 11.00, он пошел в библиотеку, расположенную в школе № 25, получил там книги, но домой не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию. Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят немедленно обратиться в ОМВД (02) или к маме мальчика Ольге по телефону 8−922−63−42−384.

«Раньше он никогда не уходил. Гулял всегда только возле дома, рядом. Сегодня позвонили и сообщили, что девочка видела, будто его заталкивают в автомобиль черного цвета. Поедем с полицией на опознание места. Просим очевидцев откликнуться», — рассказала мама.

Ваня был одет в оранжевую футболку и спортивные штаны. Передвигался на велосипеде.

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Затолкали в машину: в Каслях сутки ищут 10-летнего мальчика, ушедшего в библиотеку
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