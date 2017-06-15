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10:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Соликамске ВАЗ сбил двух младшеклассников на «зебре»

Детей госпитализировали.

Вечером 14 июня 2017 года в Соликамске на проспекте Ленина 19-летний водитель ВАЗа сбил 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, дети переходили дорогу по «зебре». По предварительным данным, водитель «пятерки» ехал со скоростью, которая не позволила ему полностью остановиться перед пешеходным переходом. Школьников госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее этот водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление авто в состоянии наркотического опьянения. По факту аварии проводится проверка.

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