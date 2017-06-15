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16:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Крупный налоговый махинатор предстанет перед судом в Волгоградской области

В Волгоградской области коммерсанту грозит значительный тюремный срок за обман государства. На скамью подсудимых сядет бывший директор ООО «Мастер-Инструмент» Сергей Бунеев.

Как уточнили ИА REGNUM в областной прокуратуре 15 июня, его обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Расследование уголовного дела уже завершено. Сомнений в причастности руководителя фирмы к финансовому преступлению у дознавателей и прокуратура не осталось. Сам же подозреваемый своей вины не признаёт.

Убедить в этом коммерсанту предстоит служителей Фемиды Волжского городского суда Волгоградской области, куда дело направлено для рассмотрения по существу.

По версии следствия, на сделку с законом Бунеев пошёл в 2010—2012 годы. Тогда он включил в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о хозяйственных операциях с аффилированными организациями, применяющими специальные режимы налогообложения. Это позволило ООО «Мастер-Инструмент» занизить реальную выручку от продажи товаров и налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость.

В результате компания не уплатила более чем 123 млн рублей налогов. Если вина бизнесмена будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит, — до 6 лет лишения свободы. Ожидать суда Бунеев будет, находясь под домашним арестом.

Ответить перед законом за налоговые махинации придётся и ещё одному крупному аферисту. Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование за обман налоговых органов попал генеральный директор ООО «Эдельвейс» Алексей Щипков. Его дело зимой 2017 года было передано в суд. По версии следствия, руководитель фирмы включал в декларации в 2013 и 2014 годах заведомо ложные сведения о выполнении субподрядных строительных работ и поставке материалов предприятиями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. В результате ООО «Эдельвейс» не уплатило налог на добавленную стоимость в сумме свыше 28 млн рублей или 96% от общей суммы сборов, подлежащих перечислению в бюджет.

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