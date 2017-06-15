Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Остались с носом»: Пушков о новых санкциях США против России
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
15Happy Birthday, Mr. President
10:38 (мск), источник: Российская газета

После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика

Несчастный случай произошел в казахской степи после пуска ракеты с космодрома Байконур. При тушении сухой травы, загоревшейся из-за падения отработанных ракетных ступеней, погиб сотрудник АО «НПО «Машиностроения». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя «Союз 2−1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки ракеты-носителя упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее города Жезказган (Республика Казахстан). Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе.

Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание ликвидировано.

По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КАМАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения».

АО «НПО машиностроения» (не входит в госкорпорацию «Роскосмос») занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль КАМАЗ накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра, — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о происшествии дает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

«В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя произошло загорание сухой травы. В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», — рассказал казахскими СМИ официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов. Всего в тушении степного пожара принимали участие 61 человек и 22 единицы техники.

«Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На 89-м году жизни умер народный артист СССР Алексей Баталов
Путин проведет прямую линию с россиянами
Скончался Алексей Баталов
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Самолет малайзийских ВС пропал с радаров
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь