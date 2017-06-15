После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика

«После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя «Союз 2−1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки ракеты-носителя упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее города Жезказган (Республика Казахстан). Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе.
Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание ликвидировано.
По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КАМАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения».
АО «НПО машиностроения» (не входит в госкорпорацию «Роскосмос») занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль КАМАЗ накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра, — говорится в сообщении.
Дополнительную информацию о происшествии дает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
«В 18:04 14 июня в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя произошло загорание сухой травы. В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», — рассказал казахскими СМИ официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов. Всего в тушении степного пожара принимали участие 61 человек и 22 единицы техники.
«Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким погибшего.