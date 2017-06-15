После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика

«После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя «Союз 2−1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки ракеты-носителя упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее города Жезказган (Республика Казахстан). Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе.

Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание ликвидировано.