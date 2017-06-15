8-летняя девочка пропала из детского лагеря в Атырауской области

— Как выяснилось, 14 июня девочка вышла из дома в детский лагерь при школе-интернате «Бесікті» в 9 утра. Уже вечером в 17:15 часов она вышла из лагеря, но домой так и не вернулась. Сейчас все силы направлены на поиски девочки, — сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.