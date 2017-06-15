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12:08 (мск), источник: 365info.kz

8-летняя девочка пропала из детского лагеря в Атырауской области

Вечером 14 июня девочка вышла из лагеря, но домой так и не пришла.

Источник: 365info.kz

В тот же день с заявлением о пропаже в полицию обратилась мать ребенка, передает портал «Мой Город».

— Как выяснилось, 14 июня девочка вышла из дома в детский лагерь при школе-интернате «Бесікті» в 9 утра. Уже вечером в 17:15 часов она вышла из лагеря, но домой так и не вернулась. Сейчас все силы направлены на поиски девочки, — сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, звонить по номеру 102.

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