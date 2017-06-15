В Новосибирске мужчину подожгли и избили ради денег и автомобиля, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

По данным ведомства, трое мужчин в ночь на 12 октября 2016 года находились в одном из офисных зданий на улице Нижегородской. Пьянствовали. Мужчины знали, что в здании есть еще один человек и решили на него напасть. Они выбили дверь, где находился 56-летний мужчина, и начали его избивать. Потерпевший сопротивления не оказывал из-за возраста. Мужчину били масляным радиатором, требуя деньги, которых не было. Тогда пенсионера облили бензином, подожгли и продолжили избивать.

«После чего обвиняемые похитили сотовый телефон и потребовали передать им автомобиль “Тойота” стоимостью 400 тыс. рублей. Потерпевший в сопровождении трех мужчин проследовал на парковку в свой автомобиль, после чего они начали ездить по г. Новосибирску с целью продажи этого автомобиля», — заявили в прокуратуре.

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Злоумышленников заключили под стражу.

Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Налётчикам грозит до 15 лет тюрьмы.