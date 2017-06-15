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12:27 (мск), источник: РИА Новости

Пропавший с радаров малайзийский военный самолет потерпел крушение

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа, сообщает издание Straits Times.

По данным газеты, самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 мск) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

Комментарии
1
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Соболезнования и сочувствие родным и близким погибших пилотов.
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