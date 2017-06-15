Пропавший с радаров малайзийский военный самолет потерпел крушение
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа, сообщает издание Straits Times.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа, сообщает издание Straits Times.
По данным газеты, самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.
Ранее сообщалось, что самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 (06.00 мск) и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.