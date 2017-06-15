Уголовные дела по факту пожаров в нескольких районах расследуют в Приангарье

В производстве СУ СКР по Иркутской области находятся шесть уголовных дел, возбужденных по фактам пожаров, произошедших в 2017 году в Аларском, Зиминском, Киренском, Тайшетском и Братском районах. Как сообщает 15 июня 2017 года пресс-служба управления, во всех случаях их возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципальных образований. В Саянске уголовное дело возбуждено по факту непринятия мер к своевременному тушению.

В ходе следствия правовую оценку дадут действиям должностных лиц муниципальных образований, не обеспечивших в пожароопасный период на подведомственных территориях эффективных мер пожарной безопасности.