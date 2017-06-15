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13:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уголовные дела по факту пожаров в нескольких районах расследуют в Приангарье

Пострадавшие от пожаров по вопросам расследования уголовных дел, а также с информацией, которая может способствовать расследованию, могут обратиться к руководству территориальных следственных отделов.

В производстве СУ СКР по Иркутской области находятся шесть уголовных дел, возбужденных по фактам пожаров, произошедших в 2017 году в Аларском, Зиминском, Киренском, Тайшетском и Братском районах. Как сообщает 15 июня 2017 года пресс-служба управления, во всех случаях их возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципальных образований. В Саянске уголовное дело возбуждено по факту непринятия мер к своевременному тушению.

В ходе следствия правовую оценку дадут действиям должностных лиц муниципальных образований, не обеспечивших в пожароопасный период на подведомственных территориях эффективных мер пожарной безопасности.

Пострадавшие от пожаров по вопросам расследования уголовных дел, а также с информацией, которая может способствовать расследованию, могут обратиться к руководству территориальных следственных отделов.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение причин пожаров, назначены экспертные исследования, изучается изъятая документация, производятся допросы потерпевших, устанавливается размер ущерба.

Пострадавшие от пожаров по вопросам расследования уголовных дел, а также с информацией, которая может способствовать расследованию, могут обратиться к руководству территориальных следственных отделов по телефонам:

— Нукутский межрайонный следственный отдел (Аларский район) — 8 (39549) 2−12−72;.

— следственный отдел по Зиминскому району — тел.: 8 (39554) 3−60−44,

— Нукутский межрайонный следственный отдел (Аларский район) — 8 (39549) 2−12−72;.

— следственный отдел по Зиминскому району — тел.: 8 (39553) 5−04−64,

— Нукутский межрайонный следственный отдел (Аларский район) — 8 (39549) 2−12−72;.

— следственный отдел по Зиминскому району — тел.: 8 (39568) 4−32−53,

— Нукутский межрайонный следственный отдел (Аларский район) — 8 (39549) 2−12−72;.

— следственный отдел по Зиминскому району — тел.: 8 (39563) 2−62−84,

— Нукутский межрайонный следственный отдел (Аларский район) — 8 (39549) 2−12−72;.

— следственный отдел по Зиминскому району — тел.: 8 (3953) 25−78−42, 41−28−73.

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