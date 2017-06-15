Во Львове произошла стрельба: трое ранены

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Во Львове конфликт между группой мужчин завершился стрельбой, три человека получили ранения, сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне около полуночи на улице Госпитальной.

Как установили полицейские, у 36-летнего львовянина возник конфликт с тремя мужчинами, также львовянами, в возрасте 17, 21 и 22 лет.

По словам мужчины, парни цеплялись к его спутнице и повредили автомобиль BMW. Тогда он осуществил несколько выстрелов из спецсредства для отстрела резиновыми пулями, на которое имеет разрешение, ранив при этом всех троих.

«Врачи поставили потерпевшим такие диагнозы: “Ранение (непроникающее) левого бедра с осаждением мягких тканей, клиническое алкогольное опьянение”, “Непроникающее ранение левой половины грудной клетки” и “Ранение резиновыми пулями в области левой кубовой кости, ссадины левого локтевого сустава”. С заявлениями к правоохранителям стороны конфликта не обращались», — отмечается в сообщении.

Напомним, в Харькове мужчина открыл стрельбу по прохожим.