В Монголии сгорел крупнейший в мире завод кашемира
В столице Монголии
В столице Монголии
По предварительным данным, пожар возник
«Гоби» — первая и крупнейшая в мире фабрика по производству кашемировых тканей. Открыта в 1976 году. В 1981 была создана корпорация «Гоби», монгольский производитель кашемира. Тогда же начался полный цикл производства. Корпорация поставляет 100%-ный кашемир в более чем 30 стран. Внутри страны «Гоби» является крупным и широко известным брендом, на чью долю приходится 66% внутреннего рынка.