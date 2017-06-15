В отношении главы мамоновского МУП «Чистота» возбудили дело за присвоение бюджетных денег

Речь идёт о ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Решение приняли после прокурорской проверки. Сотрудники ведомства выяснили, что в компании не соблюдают бюджетное законодательство.

«Установлено, что с 2012 по 2016 год директор МУП “Чистота” издавал незаконные приказы о собственном поощрении, чем присвоил деньги предприятия на общую сумму более 23 тысяч рублей. В связи с этим материалы проверки прокурор района направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании указанного лица. Кроме того, в соответствии с требованиями искового заявления прокурора района суд взыскал с директора МУП “Чистота” незаконно полученные деньги», — говорится в сообщении ведомства.