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13:41 (мск), источник: Клопс.ru

В отношении главы мамоновского МУП «Чистота» возбудили дело за присвоение бюджетных денег

В Багратионовском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении директора мамоновского МУП «Чистота» за присвоение денег предприятия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Решение приняли после прокурорской проверки. Сотрудники ведомства выяснили, что в компании не соблюдают бюджетное законодательство.

«Установлено, что с 2012 по 2016 год директор МУП “Чистота” издавал незаконные приказы о собственном поощрении, чем присвоил деньги предприятия на общую сумму более 23 тысяч рублей. В связи с этим материалы проверки прокурор района направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании указанного лица. Кроме того, в соответствии с требованиями искового заявления прокурора района суд взыскал с директора МУП “Чистота” незаконно полученные деньги», — говорится в сообщении ведомства.

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