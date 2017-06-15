Самолет «Уральских авиалиний» выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Кольцово

«Самолет “Уральских авиалиний”, который выполнял рейс № 261 из Домодедово в Екатеринбург, при посадке выкатился за пределы ВПП. Пострадавших нет. В ближайшее время самолет будет отбуксирован с места инцидента», — сказали там.

На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей.