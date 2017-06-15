Самолет «Уральских авиалиний» выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Кольцово
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Домодедово в Екатеринбург, выкатился за пределы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Домодедово в Екатеринбург, выкатился за пределы
«Самолет “Уральских авиалиний”, который выполнял рейс № 261 из Домодедово в Екатеринбург, при посадке выкатился за пределы ВПП. Пострадавших нет. В ближайшее время самолет будет отбуксирован с места инцидента», — сказали там.
На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей.