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13:43 (мск), источник: ТАСС

Самолет «Уральских авиалиний» выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Домодедово в Екатеринбург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Кольцово, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

«Самолет “Уральских авиалиний”, который выполнял рейс № 261 из Домодедово в Екатеринбург, при посадке выкатился за пределы ВПП. Пострадавших нет. В ближайшее время самолет будет отбуксирован с места инцидента», — сказали там.

На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей.

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