В Петербурге вызволили котёнка, застрявшего в опоре ЗСД
Экстренную операцию по спасению полосатого котёнка 15 июня организовали сотрудники Западного скоростного диаметра в Петербурге. Ради этого в Приморский район направили спецтехнику.
Экстренную операцию по спасению полосатого котёнка 15 июня организовали сотрудники Западного скоростного диаметра в Петербурге. Ради этого в Приморский район направили спецтехнику.
Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД), котёнка на участке между Мебельной и Школьной улицами утром около 10 часов заметил внимательный водитель. Животное забилось за опору и пронзительно мяукало.
Быстрее всех среагировали сами сотрудники скоростной трассы. С ближайшей базы эксплуатации на помощь попавшему в ловушку зверю отправили рабочих и автовышку. Спасательная операция заняла не больше пятнадцати минут, после чего испуганного зверя забрали на базу — успокаивать.
Почувствовав ответственность за судьбу спасённого, сотрудники ЗСД подыскали для полосатого зверя добрые руки. Новая хозяйка уже забрала котёнка.