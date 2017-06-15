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15:14 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге вызволили котёнка, застрявшего в опоре ЗСД

Экстренную операцию по спасению полосатого котёнка 15 июня организовали сотрудники Западного скоростного диаметра в Петербурге. Ради этого в Приморский район направили спецтехнику.

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фотографий

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД), котёнка на участке между Мебельной и Школьной улицами утром около 10 часов заметил внимательный водитель. Животное забилось за опору и пронзительно мяукало.

Опаздывающий на работу мужчина поместил в соцсети призыв о помощи, пояснив, что котёнок застрял и сам не выберется.

Быстрее всех среагировали сами сотрудники скоростной трассы. С ближайшей базы эксплуатации на помощь попавшему в ловушку зверю отправили рабочих и автовышку. Спасательная операция заняла не больше пятнадцати минут, после чего испуганного зверя забрали на базу — успокаивать.

Почувствовав ответственность за судьбу спасённого, сотрудники ЗСД подыскали для полосатого зверя добрые руки. Новая хозяйка уже забрала котёнка.

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