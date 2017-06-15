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15:06 (мск), источник: Om1.ru

Пострадавшие от отравления метаном в Омской области рабочие находятся в коме

Одного доставили в реанимацию в Омск. Второй находится в столь тяжёлом состоянии, что врачи боятся его перевозить.

Утром 14 июня на канализационно-насосной станции в Калачинске отравились метаном пятеро рабочих. Информация о несчастном случае была обнародована только сегодня. Друг одного из пострадавших Василий Есипов рассказал Om1.ru о том, что осталось «за кадром» в официальных сообщениях.

Что именно произошло в то утро с рабочими, которые отправились ремонтировать задвижку, до сих пор сказать трудно. Известно, что отравившихся рабочих вытащили на воздух сотрудники очистных сооружений, когда поняли: в подземных помещениях произошёл несчастный случай. Двое оказались в бессознательном состоянии.

Василий Есипов, друг пострадавшего рабочего:

 — У трёх остальных лёгкая форма отравления. Они сейчас находятся на лечении в Калачинске. С ними сейчас пообщаться невозможно. Мой друг Роман Ремизов и второй рабочий — в коме. Моего товарища с утра перевезли в Омск. А второй так и остался в Калачинске — ввиду своего состояния он просто нетранспортабельный.

Роман Ремизов устроился в коммунальную службу чуть более месяца назад. О новой работе он ничего не рассказывал. Как обстояли на муниципальном предприятии дела с заботой о безопасности сотрудников, родственникам и друзьям остаётся только догадываться. Истину пообещал установить следственный комитет, который решает вопрос об уголовном деле.

Близкие рабочих больше всего переживали, что несчастный случай будет замалчиваться. Вчера информация о нём в официальных источниках так и не появилась. Василий Есипов решил обратиться в СМИ, чтобы предать событие огласке и не оставить виновников безнаказанными. Однако вскоре о проверке по факту ЧП объявил следственный комитет.

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