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15:23 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве в Китае у детского сада погибли семь человек, ранены около 60

ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 16.50 по местному времени (11.50 мск) возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу.

«По состоянию на 19.45 по местному времени (14.45) в результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены», — говорится в сообщении телеканала.

Комментарии
6
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Соболезнования и сочувствие родным и близким погибших и пострадавших, особенно родителям детям. Не сообщается о причинах взрыва, но если это теракт, то Китаю сделан весьма серьёзный вызов.
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андрей ждобин
Надо выразить соболезнование китайцам, ведь они братья русским.............Дружба навеки, да здравствует Китай...........
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Владимир Vell
Хитрость жизни в том , чтобы умереть молодым , но как можно позже.
Мао.
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