В Воронеже «четверка» сбила женщину на пешеходном переходе
Утром 15 июня в Воронеже произошло ДТП, в котором пострадала престарелая
Утром 15 июня в Воронеже произошло ДТП, в котором пострадала престарелая
Как стало известно 36on.ru, авария произошла возле дома № 22а по улице
В результате случившегося пенсионерка получила серьезные травмы. Ее доставили с места аварии в БСМП, сообщили в
Отметим, что это не первый случай за эту неделю, когда пешеходы попадают под колеса автомобилей, переходя дорогу в положенном месте. Так, во вторник на улице 45-й Стрелковой дивизии водитель «Шевроле» сбил 31-летнюю женщину. Сейчас она ищет свидетелей ДТП.