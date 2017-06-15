В Воронеже «четверка» сбила женщину на пешеходном переходе

Как стало известно 36on.ru, авария произошла возле дома № 22а по улице Антонова-Овсеенко в 11 часов 20 минут. В это время 78-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по улице в сторону Московского проспекта. По каким-то причинам водитель не успел затормозить перед пожилой женщиной и сбил ее.

В результате случившегося пенсионерка получила серьезные травмы. Ее доставили с места аварии в БСМП, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Отметим, что это не первый случай за эту неделю, когда пешеходы попадают под колеса автомобилей, переходя дорогу в положенном месте. Так, во вторник на улице 45-й Стрелковой дивизии водитель «Шевроле» сбил 31-летнюю женщину. Сейчас она ищет свидетелей ДТП.