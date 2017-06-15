КГК: Пузиков зарабатывал по $200 тысяч в месяц

О задержании Пузикова стало известно накануне вечером: первыми об этом сообщили ИП, а утром в четверг информацию подтвердили в КГК. По данным ведомства, бизнесмен уклонился от уплаты налогов в 1,4 миллиона рублей.

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Владелец столичной службы такси 7788 «Алмаз» Виктор Пузиков благодаря схеме уклонения от налогов зарабатывал по 200 тысяч долларов в месяц, сообщили в четверг в Комитете госконтроля Беларуси.

Пузиков, по версии КГК, использовал собственные схемы уклонения от налогов — в частности, получал деньги от таксистов наличными.

«Следует отметить, что использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке», — рассказали подробности в КГК.

Доход Пузикова ежемесячно составлял более 200 тысяч долларов США — и это только по предварительным оценкам специалистов.

«Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн долларов США, принадлежащих подозреваемым», — добавили в комитете.

Кроме Пузикова, задержали и его супругу Елену — они сейчас находятся в изоляторе временного содержания.