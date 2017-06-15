КГК: Пузиков зарабатывал по $200 тысяч в месяц
Незаконные действия владельца такси «Алмаз» позволили ему вывести свою диспетчерскую службу на доминирующие позиции на рынке.
Незаконные действия владельца такси «Алмаз» позволили ему вывести свою диспетчерскую службу на доминирующие позиции на рынке.
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Владелец столичной службы такси 7788 «Алмаз» Виктор Пузиков благодаря схеме уклонения от налогов зарабатывал по 200 тысяч долларов в месяц, сообщили в четверг в Комитете госконтроля Беларуси.
О задержании Пузикова стало известно накануне вечером: первыми об этом сообщили ИП, а утром в четверг информацию подтвердили в КГК. По данным ведомства, бизнесмен уклонился от уплаты налогов в 1,4 миллиона рублей.
Пузиков, по версии КГК, использовал собственные схемы уклонения от налогов — в частности, получал деньги от таксистов наличными.
«Следует отметить, что использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке», — рассказали подробности в КГК.
Доход Пузикова ежемесячно составлял более 200 тысяч долларов США — и это только по предварительным оценкам специалистов.
«Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн долларов США, принадлежащих подозреваемым», — добавили в комитете.
Кроме Пузикова, задержали и его супругу Елену — они сейчас находятся в изоляторе временного содержания.