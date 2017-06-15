15 человек спасены во время пожара в челябинской многоэтажке
Хозяйка квартиры, в которой начался пожар, получила отравление продуктами горения, она госпитализирована.
Хозяйка квартиры, в которой начался пожар, получила отравление продуктами горения, она госпитализирована.
Челябинские огнеборцы ликвидировали крупный пожар в многоэтажном доме в Калининском районе — спасено 15 человек, в том числе пятеро детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным
«К моменту прибытия огнеборцев подъезд был серьезно задымлен. В течение нескольких минут по маршевым лестницам на улицу было выведено 15 человек, среди них пятеро детей», — говорится в сообщении.
Параллельно сотрудники МЧС проникли в квартиру на третьем этаже, где произошло возгорание. По предварительным данным, женщина 1938 года рождения готовила на кухне, когда в проводке случилось короткое замыкание и загорелся стоявший рядом диван.
«Пенсионерка получила отравление продуктами горения, она госпитализирована», — уточнили в спасательном ведомстве.
Точную причину и обстоятельства пожара установят сотрудники отделения дознания.