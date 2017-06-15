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21:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в Заостровке при пожаре погибла женщина

Тело обнаружено при тушении частного дома на улице Чёрмозской.

В Индустриальном районе Перми на улице Чёрмозской, 18 сгорел жилой дом.

«Вызов поступил в МЧС в 18.11 по местному времени, на место выехали 8 единиц техники, тушение проходило по 2 разряду опасности. В процессе тушения огнеборцы обнаружили в помещении 57-летнюю женщину без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время горение остановлено, на месте работают специалисты, причины возгорания пока не установлены.

На опубликованных в соцсктях фотографиях видно, что одноэтажное деревянное строение полыхает изнутри, а из-под крыши и дверей валит густой дым. Снимки сделаны до прибытия пожарных.

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