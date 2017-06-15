В Перми в Заостровке при пожаре погибла женщина

В Индустриальном районе Перми на улице Чёрмозской, 18 сгорел жилой дом.

«Вызов поступил в МЧС в 18.11 по местному времени, на место выехали 8 единиц техники, тушение проходило по 2 разряду опасности. В процессе тушения огнеборцы обнаружили в помещении 57-летнюю женщину без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время горение остановлено, на месте работают специалисты, причины возгорания пока не установлены.