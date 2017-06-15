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19:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: причиной гибели людей у детского сада в Китае стал взрыв баллона с газом

ПЕКИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Взрыв баллона с газом стал причиной гибели семи человек и ранения еще 66 у одного из детских садов в восточнокитайской провинции Цзянсу. Как сообщает информационный интернет-портал Sina, взрыв прогремел в расположенной недалеко от детсада закусочной.

Инцидент произошел в 16:50 по местному времени (11:50 мск) в уезде Фэн города Сюйчжоу. В это время дети покидали территорию учреждения, а родители и родственники встречали их. На выложенных в интернете видеороликах видны пострадавшие дети и взрослые.

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Представители местных властей сообщили, что два человека погибли после взрыва, еще пятеро скончались при оказании медицинской помощи. Все пострадавшие госпитализированы, из них состояние девяти оценивается как тяжелое.

После инцидента министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь прибыл в командный центр ведомства, чтобы ознакомиться с ситуацией и руководить операцией по спасению пострадавших.

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